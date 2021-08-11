Звезды, которые чудом выжили после коронавируса

Болезнь не щадит никого. За время пандемии многие известные талантливые люди ушли. Некоторые были на грани жизни и смерти.

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Певица МакSим находилась в искусственной коме около месяца. Вначале звезда думала, что у нее бронхит и хотела лечиться в домашних условиях, но температуру не удавалось сбить. Марина попала в больницу уже с 80% поражением легких, где девушку сразу ввели в искусственную кому. Врачи очень долго боролись за жизнь певицы и им это удалось. Спустя месяц МакSим пришла в себя и ее перевели в обычную палату, где она уже смогла пообщаться с близкими и выйти на связь к подписчикам. Разумеется, артистка еще не до конца восстановилась, но врачи делаю хорошие прогнозы.

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Актер сериала «Мажор» Александр Дьяченко заболел COVID-19. Изначально Александр самоизолировался у себя дома, старался никуда не выходить, отменил все спектакли, но это ему не помогло. Через некоторое время актеру стало значительно хуже. Его госпитализировали в больницу. Дьяченко все время своей болезни старался быть позитивным, но позже признался, что врачам чудом удалось его вытащить. Сейчас актер тяжело переживает смерть своего друга, который был рядом с ним всю болезнь за стеклом, но не выжил. После всего этого кошмара он отправился восстанавливать силы на тропический курорт.

Иосиф Пригожин тоже чудом выкарабкался. Первую неделю болезни он чувствовал себя хорошо и был уверен, что уже идет на поправку, пока в один день не начал задыхаться. Муж Валерии попал в больницу. Восемь дней врачи боролись за его жизнь, Иосифа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассматривали вариант с введением в искусственную кому, но к счастью, обошлось без таких мер. Пригожин вернулся из больницы совершенно другим человеком, он будто заново начал жить.

Надежда Бабкина самолечением добилась 80%-го поражения легких. Было принято решение ввести актрису в медикаментозный сон. В таком состоянии Бабкина пробыла две недели, после чего поражение снизилось до 20% и звезда начала себя чувствовать намного лучше, даже вышла на связь с близкими. Сейчас певица до сих пор восстанавливается от последствий коронавируса.