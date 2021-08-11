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Клипмейкер Пугачевой вспомнила о начале романа с Галкиным

Анастасия Иванова
31 минуту назад

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о начале романа певицы Аллы Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным. Она раскрыла детали работы над клипом песни «Будь или не будь», где артисты впервые публично намекнули на симпатию. Об этом сообщает "Лента.ру".

Клипмейкер Пугачевой вспомнила о начале романа с Галкиным
Фото: @maxgalkinru@maxgalkinru

"Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный", — рассказала Ирина.

Тогда 52-летняя певица заявила, что не хочет появляться в музыкальном видео в своем привычном образе и отказалась от идеи «взорвать» 25-летнего Галкина. Поэтому в финале ролика он аплодирует певице после взрыва.

Дуэт «Будь или не будь» стал дебютной песней Галкина. Пугачева в то время еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Пара развелась в 2005 году. А в 2011-м году артистка вышла замуж за юмориста.

Ранее "Рамблер" сообщал, что домработница Пугачевой рассказала о жизни с артисткой.

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