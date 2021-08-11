Звезды, перенесшие операции на сердце

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во многих странах мира, включая нашу. И врачи подтвердят: болезни сердца молодеют. В нашем сегодняшнем материале селебрити, которые не понаслышке знают о сердечно-сосудистых патологиях.

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Алла Пугачева

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Поклонники не устают делать комплименты Алле Борисовне. В 72 года она выглядит на редкость стройной, энергичной. Не все знают, что Примадонна перенесла три операции на сердце. Две из них делали в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Артистке удаляли со стенок сосудов холестериновые бляшки. В последний раз, в 2010 году, ей делали стентирование сосудов — Пугачева находилась в больнице не больше двух дней.

Впервые на проблемы с сердцем певица начала жаловаться в 2002 году. Она вспоминала позже, что давно находилась в предынфарктном состоянии, но даже не подозревала об этом. По словам Аллы Борисовны, в ее семье не самая лучшая наследственность. Так, сердечные проблемы есть и у брата народной артистки — он не раз обращался за помощью к врачам.

Знаменитая сестра всегда помогала попасть на прием к лучшим в этой области докторам. Например, ей самой третью по счету операцию на сердце делал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия.

Евгений Петросян

Лео Бокерия оперировал и Евгения Петросяна. Народный артист перенес полостную операцию по замене сердечного клапана — она проводится на открытом сердце. Артистку заменили клапан и восстановили работу коронарных сосудов. Это было в 2013 году, тогда рядом с комиком находилась его бывшая жена Елена Степаненко. Любопытно, что Евгений Ваганович, ныне молодой отец, не делал паузу на восстановительный период, а очень скоро вернулся к гастролям.

Арнольд Шварценеггер

Что говорить, если даже железный с виду Арнольд Шварценеггер перенес несколько операций на сердце. То есть проблемы с этим органом могут иметь и люди, ведущие преимущественно здоровый образ жизни, много лет занимающиеся спортом.

В прошлом году 73-летнему актеру заменили аортальный клапан во избежание серьезных кардиологических осложнений. А первую операцию на сердце звезда «Терминатора» перенес аж в 1997 году — тогда ему установили легочный клапан.

В 2018 году его заменили. Актер, экс-губернатор Калифорнии вспоминает, что страшней всего для него было самое первое оперативное вмешательство — артист боялся, что сорвет съемки в «Терминаторе», тогда «железный Арни» быстро вернулся к тренировкам в зале и на съемочную площадку.

Тони Брэкстон

Голливудская певица Тони Брэкстон в 2002 году услышала диагноз «перикардит» (вирусное воспаление оболочки, окружающей сердце). В больницу артистку увезли со съемочной площадки — она резко почувствовала себя плохо. После операции Брэкстон восстанавливалась почти год и теперь находится под наблюдением лечащего врача. 52-летняя певица изменила образ жизни, придерживается диеты и следит за артериальным давлением (у нее гипертония).

Антон Геннадьевич Колединский,

Врач-кардиолог, кардиохирург, ангиохирург «СМ-Клиника», д.м.н., профессор

Условно можно разделить сердечно-сосудистые заболевания на три категории. Первая — нарушение сердечного ритма. Учащенное сердцебиение или, наоборот, замирание, обмороки или предобморочные состояния — все это поводы для обращения к кардиологу.

Вторая категория чаще встречается уже у более старшей возрастной группы — это эпизоды стенокардии, давящие боли в грудной клетке при физической нагрузке. Ишемическая болезнь сердца — самое распространенное заболевание среди сердечно-сосудистых.

Третья группа — возникновение признаков сердечной недостаточности, например, в виде отеков ног, одышки при небольших физических нагрузках или жжения в груди. Как правило, люди в этом состоянии уже сами обращаются за скорой медицинской помощью — и это действительно необходимо делать, потому что ситуация становится угрожающей.

Кроме того, не стоит откладывать визит к специалисту и тем, кто заметил у себя скачки давления — если оно внезапно становится низким или, наоборот, резко поднимается, то тоже следует обратиться к врачу-кардиологу.

Даже серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, запущенные, тяжелые случаи, сегодня поддаются лечению.

Безусловно, есть ряд заболеваний, например, таких как некоторые врожденные пороки сердца, с которыми только предстоит научиться справляться, но глобально — медицина стремительно идет к победе над болезнями сердца.

Первая удачная пересадка сердца состоялась чуть более пятидесяти лет назад — сегодня в этой операции нет ничего уникального. То, что когда-то казалось невозможным и невероятным, сегодня входит в постоянную практику кардиологов.

Например, ресинхронизирующая терапия, позволяющая улучшить переносимость физических нагрузок при сердечной недостаточности, имплантация кардиовертера-дефибриллятора при серьезных нарушениях ритма — благодаря ему можно буквально «настроить» ритм. Более распространенная операция — это диагностика сердца и сосудов, коронарография с последующим безоперационным восстановлением кровотока. Сегодня для нее даже не нужен полноценный наркоз — достаточного будет местного.

Практика операционных вмешательств постоянно совершенствуется. Если раньше для восстановления проходимости сосудов сердца при атеросклерозе приходилось прибегать к открытой хирургии (операция аортокоронарного шунтирования) и делать большие разрезы, что было сопряжено с высокой частотой осложнений, то сегодня это возможно делать через проколы без общей анестезии.