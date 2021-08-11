Кольцо с помолвки Лопес и Аффлека подорожало до 820 миллионов рублей

Роскошное украшение, которое голливудский актер Бен Аффлек подарил своей возлюбленной Дженнифер Лопес во время помолвки в 2002 году, выросло в цене более чем в 10 раз. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

19 лет назад Аффлек презентовал Лопес кольцо с редким розовым бриллиантом в 6,1 карата. Стоимость украшения на тот момент составляла 2,5 миллиона долларов (76 миллионов рублей по курсу 2002 года).

В августе 2021 года глава компании The Diamond Pro, которая занимается экспертизой драгоценных камней, Майк Фрайд (Mike Fried) предоставил изданию информацию о нынешней стоимости такого бриллианта.

«Наш партнер в области ювелирных изделий создал аналогичное кольцо два года назад. Его оценили в 10 миллионов долларов (746 миллионов рублей по современному курсу). Я полагаю, что сегодня цена кольца Лопес приблизилась к 11 миллионам долларов (821 миллион рублей по современному курсу)»,

— заверил специалист.

Директор компании Rare Carat Эджей Энанд (Ajay Anand) объяснил, что 90 процентов розовых алмазов добывались в единственном месторождении — руднике Аргайл в Австралии, — работы в котором были прекращены в текущем году.

«С 1983 года рудник Аргайл поставлял лучшие розовые алмазы. Оттуда происходили камни целого спектра цветов — от розовых, голубых и фиолетовых до самых редких — красных»,

— рассказал он.

По мнению Энанда, кольцо Дженнифер Лопес можно оценить в четыре миллиона долларов (около 300 миллионов рублей).

В июле актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Фотографии, на которых Лопес запечатлена в купальнике, появились в сети в ее 52-й день рождения, кадр с Аффлеком завершал опубликованную серию. Ранее СМИ сообщали, что актер планирует сделать предложение Лопес до конца 2021 года, поскольку он боится потерять ее во второй раз.