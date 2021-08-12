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Данко раскрыл истинную причину разрыва Бородиной и Омарова

News.ruиещё 2
1 час назад

Певец Александр Фадеев, более известный под творческим псевдонимом Данко, раскрыл истинную причину развода телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Слова музыканта передаёт портал «Собеседник».

Данко раскрыл причину разрыва Бородиной и Омарова
Фото: @danko_star@danko_star

Она не любила Курбана, вот и бросила. У Бородиной много лет назад был роман с Леней Нерушенко — участником группы «Динамит». <...>Мне почему-то кажется, что так сильно Бородина любила только его, — признался Данко.

По словам артиста, по-настоящему Бородина была влюблена только в покойного участника группы «Динамит», Леонида Нерушенко (1997-2005). Также он высказал предположение, что экс-возлюбленный Бородиной, которого он назвал «Омаром Помоевым», был нужен телеведущей только «для здоровья».

Свой развод звёздная пара отмечала совсем по-разному: Бородина устроила вечеринку с подругами и алкоголем, в то время как Омаров отправился в путешествие со своей бывшей женой, Аллой. От своей экс-супруги у бизнесмена есть тринадцатилетний сын — Омар Омаров.

Ранее Данко рассказал о романе с актрисой Верой Сотниковой. По его словам, именно с этой девушкой у него «был лучший секс в его жизни».

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