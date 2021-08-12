Названа причина распада "Тату"

"Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [ее участницы] из себя ничего не представляли",