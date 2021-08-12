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Названа причина распада "Тату"

Стелла Шмель
57 минут назад

Стало известно, что послужило истинной причиной распада культовой российской группы "Тату". Коллектив перестал существовать из-за постоянных конфликтов внутри группы, заявила телеведущая Ася Калясина. Интервью с ней вошло во вторую часть спецпроекта "Ленты.ру" об истории российской поп-музыки 2000-х.

Названа причина распада "Тату"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [ее участницы] из себя ничего не представляли",

- заявила она.

Волкова и Катина, солистки "Тату", слишком сильно уставали от работы в таком плотном гастрольном графике.

"Я помню как мы приезжали куда-то во Францию, и там их встречали фанаты в аэропорту — 1000 людей с плакатами. Они такие: “Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой”. Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли".

Ранее "Рамблер" писал, что стало с участниками группы "БиС".

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