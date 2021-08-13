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Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью

Lenta.ru
8 часов назад

Отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на документы, которые он планирует подать через своих адвокатов.

Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно заявлению, Джейми является постоянной целью безосновательных нападок, поэтому, по его мнению, публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна не соответствует его интересам. Отмечается, что Спирс готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну. Отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене, подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что судья, ведущая дело Бритни Спирс об отмене прав опеки ее отца, получила множество угроз от фанатов исполнительницы.

Возмущение поклонников Спирс возросло после решения судьи Бренды Пенни на прошлой неделе. Тогда представительница закона постановила не отстранять отца 39-летней знаменитости Джейми от опекунства, а также отклонила просьбу исполнительницы об экстренном слушании по вопросу раздела имущества. После этого в соцсетях было опубликовано множество угроз физической расправы и призывов судье совершить суицид.

В июля этого года новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца от опекунства. До этого американская поп-звезда публично раскрыла в суде подробности своей жизни под контролем родителя.

Звёзды,Бритни Спирс,
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