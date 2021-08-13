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Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства

Анастасия Иванова
1 час назад

Отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом сообщает TMZ.

Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства
Фото: @britneyspears@britneyspears

По мнению Джейми, он стал целью бесконечных нападок, а публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна не соответствует его интересам.

Спирс готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну. Делом уже занимаются адвокатом.

Отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли. Например, выступать на сцене.

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем Спирс звонила в 911.

Звёзды,Бритни Спирс,
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