Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства

Отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом сообщает TMZ.

Фото: @britneyspears @britneyspears

По мнению Джейми, он стал целью бесконечных нападок, а публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна не соответствует его интересам.

Спирс готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну. Делом уже занимаются адвокатом.