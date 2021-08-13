Родион Газманов – о разводе родителей: "Было очень страшно"

На передаче "Судьба человека" Родион Газманов рассказал о том, что чувствовал после развода родителей.

Фото: @rodder13 @rodder13

Олег и Ирина Газмановы много лет были вместе, но семья все равно распалась. Родион признался, что настоящую причину он понял только по прошествии какого-то времени.

"Отец встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи", – говорит сын Олега Газманова.

До этого Олег Газманов рассказывал, как на гастролях в Воронеже увидел из окна автобуса Марину – женщину, в которую влюбился с первого взгляда и, по признанию артиста, "пропал".

Отец сообщил Родиону грустные новости, объяснив это тем, что "вот так получилось".

"Я почему-то тогда подумал, что я в чем-то виноват. И просил, чтобы они остались вместе, что я буду хорошо учиться. Но дело было не в этом", – говорит сын Олега Газманова.

Конечно, для ребенка в подростковом возрасте развод родителей был сродни катастрофе.

"Когда у мироздания уплывает черепаха, разбегаются слоны, и все рушится куда-то. Мне было очень страшно, что после этого ничего не будет", – вспоминает Родион.

Он признается, что видел, как тяжело переживала это мама, и во многом сын ее понимает.

"Когда ты вкладываешь свою жизнь и отдаешь свои самые лучшие годы человеку, ты вправе рассчитывать на подобную отдачу с его стороны", – считает сын артиста.

На вопрос, была ли у него обида на отца, Родион отвечает, что не всегда был и бывает согласен с поступками отца.

"Но у нас никогда не было препятствий, чтобы об этом с ним лично поговорить", – рассказывает сын Олега Газманова.

Он также считает, что любые конфликты, ссоры и несогласия должны оставаться в семье, а родители – в любом случае самые родные люди.