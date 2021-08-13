Как Мамаевы: нашумевшие разводы российских спортсменов

В Сети пользователи вот уже какую неделю следят за драмой в семье футболиста Павла Мамаева (после череды измен его супруга подала на развод, но остаться в хороших отношениях со спортсменом не смогла). По горячим следам «Рамблер» собрал самые скандальные расставания российских спортсменов.

Фото: @alana_mamaeva @alana_mamaeva

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

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За разборками звезд следила, кажется, вся страна: после 9 лет совместной жизни легенда «Зенита» и сборной России по футболу ушел от Барановской к модели Алисе Казьминой – на тот момент Юлия была на пятом месяце беременности. Скандальные подробности их расставания всплывают до сих пор. Так, в недавнем интервью футболист заявил: «Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. В первом случае (отношения с Барановской) получился хороший старт для карьеры, была возможность – её использовали. Во втором случае (брак с Казьминой) мне трудно как-то это оценить. Скорее всего, это тоже попытка давления на меня за счёт общественности».

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Развод Кержакова и Тюльпановой сопровождался целым рядом скандалов. Сначала ходили слухи, мол, футболист перестал появляться дома и изменяет супруге. После Милана рассказала, что спортсмен забрал у нее сына Артемия и не дает ей с ним видеться. Вскоре она призналась в зависимости от запрещенных веществ и отправилась на реабилитацию в Таиланд. Официально звезды развелись только весной 2019 года – общий ребенок остался с матерью.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Поклонники пары мечтали о такой же «неземной» любви и романтики, как у футболиста и телеведущей. Однако все сказки имеют свойство заканчиваться: развод «тарабузиков» происходил по всем законам шоу-бизнеса – с публичными выяснениями отношений, разделом имущества и грустными песнями в исполнении Бузовой.

Федор Смолов и Виктория Лопырева

Расставание футболиста и модели тоже не прошло незамеченным. Лопырева честно призналась в Instagram, что Федор еще не повзрослел и не готов к отношениям: «Я должна подтвердить, что отныне нас с Федей ничто не связывает. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути». Слова экс-возлюбленной задели Смолова, в ответ он упрекнул Лопыреву в том, что она рассказала о причинах разрыва, и признался, что больше ее не любит.

Иван Телегин и Пелагея