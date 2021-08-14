"Если бы не ковид": Жасмин потеряла отца и бабушку

«У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка. Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала, передавала свою житейскую мудрость, свои веселые песни, секреты своих рецептов Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки», — написала она.