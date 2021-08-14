"Если бы не ковид": Жасмин потеряла отца и бабушку

Российская певица Жасмин еще недавно делилась в Сети кадрами из отпуска. Однако оказалось, что все это время она переживала болезнь родных людей.
Так,13 августа артистка сообщила, что умерла ее 90-летняя бабушка.
«У нее были хронические заболевания, но она с ними справлялась, и если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка. Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала, передавала свою житейскую мудрость, свои веселые песни, секреты своих рецептов Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки», — написала она.
На следующий СМИ сообщили, что в больнице находился отец Жасмн, 70-летний Лев Яковлевич Манахимов, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан. Мужчина также боролся с коронавирусной инфекцией, но победить болезнь не получилось. Его легкие, как отмечается, были поражены на 90%. 14 августа умер отец Жасмин, об этом сообщает портал Super.