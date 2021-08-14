На слуху: новый конфликт Собчак со звездой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Российская певица Жасмин еще недавно делилась в Сети кадрами из отпуска. Однако оказалось, что все это время она переживала болезнь родных людей.
Так,13 августа артистка сообщила, что умерла ее 90-летняя бабушка.
Голливудский актер Брюс Уиллис прочитал на камеру стихотворение на русском языке.
Это произведение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья", которое также зачитывал персонаж Сергея Бодрова-младшего Данила Багров в фильме "Брат 2".
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, как относится к заявлению актера Павла Прилучного о том, что он "не уважает" ни ее, ни Юрия Дудя.
В сториз Ксении в Instagram появилась публикация, в которой Собчак показала скрин одного из новостных каналов о шоу-бизнесе, где говорится, как к ее персоне и ее творчеству относится Прилучный.