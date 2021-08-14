На слуху: новый конфликт Собчак со звездой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

@jasmin

Российская певица Жасмин еще недавно делилась в Сети кадрами из отпуска. Однако оказалось, что все это время она переживала болезнь родных людей.

Так,13 августа артистка сообщила, что умерла ее 90-летняя бабушка.

Голливудский актер Брюс Уиллис прочитал на камеру стихотворение на русском языке.

Это произведение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья", которое также зачитывал персонаж Сергея Бодрова-младшего Данила Багров в фильме "Брат 2".

@xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, как относится к заявлению актера Павла Прилучного о том, что он "не уважает" ни ее, ни Юрия Дудя.