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На слуху: новый конфликт Собчак со звездой

Диана Товсепова
48 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: новый конфликт Собчак со звездой
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

"Если бы не ковид": Жасмин потеряла отца и бабушку

@jasmin

Российская певица Жасмин еще недавно делилась в Сети кадрами из отпуска. Однако оказалось, что все это время она переживала болезнь родных людей.

Так,13 августа артистка сообщила, что умерла ее 90-летняя бабушка.

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Брюс Уиллис прочел на русском стих из "Брата 2"

Голливудский актер Брюс Уиллис прочитал на камеру стихотворение на русском языке.

Это произведение Владимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья", которое также зачитывал персонаж Сергея Бодрова-младшего Данила Багров в фильме "Брат 2".

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Собчак о заявлении Прилучного: "Как теперь жить дальше?"

@xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, как относится к заявлению актера Павла Прилучного о том, что он "не уважает" ни ее, ни Юрия Дудя.

В сториз Ксении в Instagram появилась публикация, в которой Собчак показала скрин одного из новостных каналов о шоу-бизнесе, где говорится, как к ее персоне и ее творчеству относится Прилучный.

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Звёзды,Данила Багров,Сергей Бодров,Брюс Уиллис,Ксения Собчак,Владимир Орлов,
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