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Вдову Бориса Грачевского атаковали у могилы покойного супруга

Passion.ru
27 минут назад

Екатерина Белоцерковская отправилась на кладбище, для того чтобы привести в порядок могилу мужа – знаменитого кинорежиссера Бориса Грачевского, который скончался в январе этого года. Но представители СМИ не дали вдове этого сделать. Девушка рассказала, что стала объектом атаки корреспондентов, которые поджидали ее неподалеку.

Вдову Грачевского атаковали у могилы покойного супруга
Фото: Passion.ruPassion.ru

Белоцерковская была озадачена поведением журналистов. «Жуткий день. Знаете, когда ты приходишь на кладбище, и на тебя кидается куча журналистов. Честно сказать, сначала я не заметила их и подумала, что это просто сидят люди на лавочке — либо к кому-то пришли, либо после чьих-то похорон», — рассказала Екатерина в своем Instagram.

Белоцерковская хотела помыть надгробие и почистить территорию около могилы, но из-за атаки не смогла завершить уборку.

Корреспонденты настойчиво пытались узнать информацию о состоянии девушки, и стали засыпать вопросами о ее самочувствии.

С момента ухода Грачевского прошло 7 месяцев и Екатерина еще не пришла в себя. «Они все накинулись на меня. Это жутко и страшно, господа журналисты. Я к вам обращаюсь — дай Бог, чтобы за вами так же бегали, когда вы кого-то потеряете. Может, тогда вы хоть немножечко станете людьми», — закончила вдова.

Напомним, что 36-летняя Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились в 2016 году. Вскоре у пары родился сын Филипп. Режиссер умер от последствий коронавируса в 71 год.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,
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