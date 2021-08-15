Вдову Грачевского атаковали у могилы покойного супруга

Екатерина Белоцерковская отправилась на кладбище, для того чтобы привести в порядок могилу мужа – знаменитого кинорежиссера Бориса Грачевского, который скончался в январе этого года. Но представители СМИ не дали вдове этого сделать. Девушка рассказала, что стала объектом атаки корреспондентов, которые поджидали ее неподалеку.

Белоцерковская была озадачена поведением журналистов. «Жуткий день. Знаете, когда ты приходишь на кладбище, и на тебя кидается куча журналистов. Честно сказать, сначала я не заметила их и подумала, что это просто сидят люди на лавочке — либо к кому-то пришли, либо после чьих-то похорон», — рассказала Екатерина в своем Instagram.

Белоцерковская хотела помыть надгробие и почистить территорию около могилы, но из-за атаки не смогла завершить уборку.

Корреспонденты настойчиво пытались узнать информацию о состоянии девушки, и стали засыпать вопросами о ее самочувствии.

С момента ухода Грачевского прошло 7 месяцев и Екатерина еще не пришла в себя. «Они все накинулись на меня. Это жутко и страшно, господа журналисты. Я к вам обращаюсь — дай Бог, чтобы за вами так же бегали, когда вы кого-то потеряете. Может, тогда вы хоть немножечко станете людьми», — закончила вдова.