Самые странные посмертные желания и завещания звезд

Известные люди часто бывают со странностями. Необычные прихоти распространяются не только на их жизнь, но и на то, что будет после нее. «Рамблер» собрал звезд с самыми необычными завещаниями и посмертными желаниями.
Звезда реалити-шоу всегда выглядит великолепно — как в обычной жизни, так и на красной дорожке. В последний путь Ким также собирается отправиться в полной красе. Кардашьян делилась беспокойством, что при смерти не сможет четко проговорить свои требования насчет образа в гробу. А выглядеть Ким собирается идеально. Поэтому в завещании звезда прописала свой посмертный образ в мелочах, начиная от бренда костюма и заканчивая цветом лака на ногтях.
У знаменитой американской телеведущей нет детей и мужа, однако женщина отмечает, что не чувствует себя одинокой. Ее главные радости — помощь людям и собаки. Потому половину ее имущества после смерти получат благотворительные фонды, а еще половина достанутся ее четырем собакам. Каждый из питомцев получит $30 миллионов.
Польский композитор пожертвовал тело медицине, а голову — театру. Музыкант мечтал о том, чтобы его череп появился на подмостках во время исполнения «Гамлета». Надо отметить, что в театре не используют настоящие человеческие кости, но для Андре сделали исключение. Его череп появился в шекспировской постановке 2008 года, когда роль принца Датского исполнял британский актер Дэвид Теннант.
Основатель свободной гонзо-журналистки был настоящим рок-н-рольщиком, ездил с музыкантами в туры и отказывался жить по правилам. Даже свою смерть Хантер не стал ждать, а позвал сам: журналист покончил с собой, заявив в предсмертной записке, что и так прожил дольше, чем хотел. За много лет до того Томпсон признавался, что его идеальные похороны — шумная вечеринка, в финале которой из пушки выстрелят его прахом. Неизвестно, была ли это шутка, но вечеринка действительно состоялась. Все расходы, включая фейерверки с кремированным Томпсоном, взял на себя близкий друг журналиста Джонни Депп.
Военачальник и государственный деятель умер в 51 год. Слухи о том, была ли смерть естественной или спланированной, не утихают до сих пор. Предсмертное желание Наполеона только напускало дымки таинственности: он просил отрезать свои волосы до лысины и раздать их друзьям. Зачем? Никто не знает, однако ученые склоняются к тому, что Бонапарт подозревал, что его могут отравить. В волосах впоследствии действительно обнаружили следы мышьяка.
Англо-американская актриса прославилась не только талантом и красотой, но и учением постоянно опаздывать на вечеринки. Привычка не приходить вовремя стала частью ее личности, и в завещании Элизабет отметила, что хочет опоздать на собственными похороны. Актриса умерла 23 марта 2011 года, и, по ее воле, машина с телом прибыла на кладбище на 15 минут позже заявленного времени. Тейлор даже попросила, чтобы кто-то сказал вслух фразу: «Она хотела опоздать даже на собственные похороны!».