Самые странные посмертные желания и завещания звезд

Известные люди часто бывают со странностями. Необычные прихоти распространяются не только на их жизнь, но и на то, что будет после нее. «Рамблер» собрал звезд с самыми необычными завещаниями и посмертными желаниями.

Фото: Кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше" Кадр из фильма "Кошка на раскаленной крыше"

Ким Кардашьян

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Звезда реалити-шоу всегда выглядит великолепно — как в обычной жизни, так и на красной дорожке. В последний путь Ким также собирается отправиться в полной красе. Кардашьян делилась беспокойством, что при смерти не сможет четко проговорить свои требования насчет образа в гробу. А выглядеть Ким собирается идеально. Поэтому в завещании звезда прописала свой посмертный образ в мелочах, начиная от бренда костюма и заканчивая цветом лака на ногтях.

Опра Уинфри

У знаменитой американской телеведущей нет детей и мужа, однако женщина отмечает, что не чувствует себя одинокой. Ее главные радости — помощь людям и собаки. Потому половину ее имущества после смерти получат благотворительные фонды, а еще половина достанутся ее четырем собакам. Каждый из питомцев получит $30 миллионов.

Андре Чайковский

Польский композитор пожертвовал тело медицине, а голову — театру. Музыкант мечтал о том, чтобы его череп появился на подмостках во время исполнения «Гамлета». Надо отметить, что в театре не используют настоящие человеческие кости, но для Андре сделали исключение. Его череп появился в шекспировской постановке 2008 года, когда роль принца Датского исполнял британский актер Дэвид Теннант.

Хантер Томпсон

Основатель свободной гонзо-журналистки был настоящим рок-н-рольщиком, ездил с музыкантами в туры и отказывался жить по правилам. Даже свою смерть Хантер не стал ждать, а позвал сам: журналист покончил с собой, заявив в предсмертной записке, что и так прожил дольше, чем хотел. За много лет до того Томпсон признавался, что его идеальные похороны — шумная вечеринка, в финале которой из пушки выстрелят его прахом. Неизвестно, была ли это шутка, но вечеринка действительно состоялась. Все расходы, включая фейерверки с кремированным Томпсоном, взял на себя близкий друг журналиста Джонни Депп.

Наполеон Бонапарт

Военачальник и государственный деятель умер в 51 год. Слухи о том, была ли смерть естественной или спланированной, не утихают до сих пор. Предсмертное желание Наполеона только напускало дымки таинственности: он просил отрезать свои волосы до лысины и раздать их друзьям. Зачем? Никто не знает, однако ученые склоняются к тому, что Бонапарт подозревал, что его могут отравить. В волосах впоследствии действительно обнаружили следы мышьяка.

Элизабет Тейлор