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Лолита купила дом для многодетной семьи и стала крестной

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Певица Лолита Милявская стала крестной для матери шестерых детей из города Сасово Рязанской области. В 2018 году многодетная семья осталась без жилья из-за пожара, после чего артистка приобрела для них новый дом. Подробности истории сообщает «Московский комсомолец».

Лолита купила дом многодетной семье и стала крестной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Возгорание в доме семьи Богдан произошло в августе 2018 года. Родители на некоторое время ушли к знакомым, оставив детей одних. Старший сын успел вывести из огня двух сестер и младшего брата. Третья девочка погибла. После пожара службы опеки отобрали детей и пообещали вернуть их родителям только после того, как те обеспечат им нормальные условия.

Вскоре Лолита узнала о произошедшем из статьи издания и связалась с автором материала, чтобы передать семье деньги на покупку жилья. Женщина общалась с певицей на протяжении трех лет и в итоге попросила стать ее крестной. Артистка не смогла приехать на таинство, но согласилась, чтобы ее имя записали в свидетельстве.

В марте 2021 года российский миллиардер Игорь Алтушкин решил погасить ипотеку многодетной семье Доргоевых из Екатеринбурга. Собственники фактически остались без жилья из-за невыплаченного долга по кредиту. Доргоевы не сразу поверили в происходящее, посчитав решение розыгрышем.

Звёзды,Игорь Алтушкин,Лолита Милявская,Московский комсомолец,
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