Дочь Федосеевой-Шукшиной растратила наследство

От брака с Василием Шукшиным у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть две дочери: Мария и Ольга. После неожиданной смерти актера на съемках фильма «Они сражались за Родину» в 1974 году, им перешло огромное наследство.

В программе «Судьба человека» Ольга Шукшина озвучила сумму, которая досталась ей по завещанию. К своему сожалению, тогда она не смогла грамотно распорядиться огромными деньгами, как это сделала ее сестра Мария.

Очень быстро все было растрачено. Я ездила по Европе, по Америке. На тот момент в 1989 году мне дали 25 тысяч рублей. Молодая голова не задумывается. Все растратила в отличие от сестры. Маша купила квартиру на улице Королева, а меня просто обокрали,

— поделилась Шукшина.

После того, как она просадила деньги, ей пришлось голодать и скитаться, однако звездная мама простила нерадивую дочь.