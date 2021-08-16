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Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как потеряла огромное наследство отца

WMJ.ru
23 минуты назад

От брака с Василием Шукшиным у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть две дочери: Мария и Ольга. После неожиданной смерти актера на съемках фильма «Они сражались за Родину» в 1974 году, им перешло огромное наследство.

Дочь Федосеевой-Шукшиной растратила наследство
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В программе «Судьба человека» Ольга Шукшина озвучила сумму, которая досталась ей по завещанию. К своему сожалению, тогда она не смогла грамотно распорядиться огромными деньгами, как это сделала ее сестра Мария.

Очень быстро все было растрачено. Я ездила по Европе, по Америке. На тот момент в 1989 году мне дали 25 тысяч рублей. Молодая голова не задумывается. Все растратила в отличие от сестры. Маша купила квартиру на улице Королева, а меня просто обокрали,

— поделилась Шукшина.

После того, как она просадила деньги, ей пришлось голодать и скитаться, однако звездная мама простила нерадивую дочь.

К слову 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина состоит в отношениях с Бари Алибасовым. Они поженились в конце осени 2018 года. Их связывали долгие дружеские отношения. Для Алибасова этот брак стал шестым, для его супруги — пятым. В 2020 году пара находилась на грани развода, но супруги продолжают общение.

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