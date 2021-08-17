Ветлицкая: «случайная» карьера и замужество на 9 дней

17 августа 2021 года Наталье Ветлицкой исполнилось 57 лет. Но, глядя на нее — красивую, стройную, цветущую, — в эти цифры верится с трудом. Карьеру будущая звезда поп-сцены начинала с танцев.

Ветлицкая выучилась на балерину и больше 10 лет профессионально занималась этим искусством. Она даже вела собственную студию хореографии. Но потом она познакомилась с первым мужем Павлом Смеяном и ее судьба изменила направление.

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Известные мужчины сыграли важные роли в жизни артистки, несмотря на то, что никто из них не задерживался рядом с ней надолго. Рассказываем интересные факты об исполнительнице хитов «Посмотри в глаза», «Глаза цвета виски» и других.

Наталья Ветлицкая родилась в 1964 году в многодетной семье физика-ядерщика и преподавателя игры на фортепиано. У певицы есть два младших брата.

Наталья могла бы всю жизнь преподавать детям танцы, если бы не случайное знакомство с актером и музыкантом Павлом Смеяном, который был старше нее на 9 лет.

Сначала их роман был выдумкой для компании друзей, а после чувства стали настоящими. Смеян и Ветлицкая вскоре поженились.

Первый муж ввел юную супругу в певческую тусовку. Наталья работала бэк-вокалисткой в таких популярных группах, как «Рондо», «Класс», «Идея фикс» и «Мираж».

Жизнь с пьющим Смеяном была для Ветлицкой адом. Выпив совсем чуть-чуть, он становился неуправляемым: угрожал ножом молодой жене, пистолетом — ее родителям и даже порезал человека, заступившегося за Ветлицкую.

Смеяну грозила тюрьма на 5 лет. И под страхом оказаться за решеткой он дал Наталье развод. Много лет спустя он попросил у нее прощения, и она приняла его извинения.

После у певицы начался роман с Дмитрием Маликовым. Их отношения длились, по ее словам, три-четыре года и были полны романтики и страсти. Но Наталья была старше и не нравилась его родителям. К тому же каждый был зациклен на собственной карьере. Союз распался.

Маликов подарил Ветлицкой песню «Душа», сделавшую ее мегапопулярной.

«Невозможно было даже представить меня его женой», — говорила она позже.

Кадр программы

Следующий ее брак был рекордно коротким. Аж 9 дней Ветлицкая была супругой еще одного красавчика и кумира миллионов девчонок по всей стране — Жени Белоусова. Поженились они ради шутки. «Это все было несерьезно, ненастоящая семья», — говорит артистка. К тому же она считала его незрелым для себя. Белоусов сам вскоре подал на развод.

После у Ветлицкой был роман с Тиграном Кеосаяном. Он сам признавался в этом. Он и Федор Бондарчук сняли для певицы клип на песню «Посмотри в глаза». Кстати, в видео Наталья снималась в платье, которое ей подарила Жанна Агузарова.

Отношения с Тиграном Кеосаяном совпали по времени со взлетом ее карьеры. В прессе Наталью называли секс-символом.

Позже романы с Ветлицкой приписывали Владу Сташевскому, Сулейману Керимову, Михаилу Топалову, Сергею Звереву, Александру Лойе и другим известным мужчинам.

В третий раз Наталья Ветлицкая отправилась в загс с танцовщиком Филиппа Киркорова Кириллом Кириным. Но с ним она была недолго.

Starface

В начале 2000-х Наталья Ветлицкая пропала с музыкальных радаров и из поля зрения поклонников. Долгое время о ней не было ничего слышно. Со временем стало известно, что она побывала четвертый раз замужем, за инструктором по йоге Алексеем. У пары в 2004 году родилась дочь Ульяна.

Много лет Ветлицкая прожила с дочерью в Испании.

В 2019-м Наталья заявила о своем громком возвращении на большую сцену. Но шикарного действа не вышло. Она появилась на нескольких музыкальных фестивалях, поразила всех своим роскошным видом, а дальше в дело вмешался коронавирус.

Некоторые журналисты и продюсеры высказывали мнение, что не вышло яркого камбэка из-за высоких запросов певицы. За одно выступление она хотела получать по 3,5 млн рублей.