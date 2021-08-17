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Орландо Блум полностью обнажился на публике

Lenta.ru
43 минуты назад

Британский актер Орландо Блум показал несколько фотографий, на которых он был запечатлен полностью раздетым. Обнаженные кадры 44-летний артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Орландо Блум полностью обнажился на публике
Фото: @orlandobloom@orlandobloom

Звезда «Властелина колец» попозировал спиной к камере во время отдыха у водоема. Область ягодиц Блум прикрыл значком эмоджи в виде персика. Отмечается, что на другом берегу озера во время съемки также находились отдыхающие, однако они были одеты.

Известно, что в 2016 году папарацци запечатлели Блума обнаженным на отдыхе вместе с поп-певицей Кэти Перри. Тогда актера катал избранницу на доске для паддлбординга.

В июле этого года американская певица Холзи (Halsey, настоящее имя — Эшли Николетт Франджипани) опубликовала в Instagram обложку грядущего альбома, на которой предстала с обнаженной грудью. Подписчики удивились, что артистка сумела избежала блокировки в соцсети, запрещающей контент с женскими сосками. На снимке исполнительница предстала в образе Мадонны, восседающей на металлическом троне с Христом на руках.

Звёзды,Мадонна,
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