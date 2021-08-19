Хэтэуэй, Пенн и другие звезды со скверным характером

Поклонники возносят любимых звезд на пьедестал, порой чуть ли не поклоняясь им. Фанаты считают кумиров божествами из идеального, красивого и богатого мира. Но на деле актеры, певцы, модели и другие знаменитости — обычные люди с достоинствами и недостатками. Порой звезды проявляют не лучшие свои стороны во время работы и на публике.

Они могут закатить скандал из-за неправильной температуры блюда в ресторане, потребовать переписать сценарий так, как хочется им, устроить драку в людном месте.

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Кто же они, знаменитости со скверным характером или с маленькими недостатками?

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес не замечена в скандалах, провокационном поведении на публике, но у нее есть один недостаток, доставляющий массу неприятностей организаторам мероприятий.

В райдере звезды прописано, что продюсеры шоу обязаны разместить и позаботится о ее обслуживающем персонале. А она на гастроли возит с собой ни много, ни мало 50-60 человек. Это личные парикмахеры, стилисты, помощники и другие специалисты. И на плечи принимающей стороны дополнительным грузом ложится размещение персонала Лопес — гостиницы, меню и т. д.

Энн Хэтэуэй

Энн в работе и общении — милашка. Партнеры по съемкам отзываются о ней только в превосходной степени. Но, если кому-то посчастливится попасть с ней на ужин в ресторане, спокойно насладиться едой не получится. Хэтэуэй очень придирчива к еде.

Она требует, чтобы мясо было определенного цвета, суп разогрет до температуры 21°С. При том, что по стандарту горячие блюда должны быть температурой 65-75 °С, а холодные — 7-14 °С.

Однажды Энн Хэтэуэй ужинала с партнером по фильму стажер Робертом Де Ниро. И бедные повара четыре раза переваривали для нее яйца, пока она не осталась довольна результатом. Вот такой маленький недостаток.

Шон Пенн

Актер известен крутым нравом и тем, как быстро он выходит из себя. Шон Пенн на дух не переносит папарацци, которые часто следуют за ним по пятам.

И, если кто-то из них рискнет приблизиться к знаменитости слишком близко, то может нарваться на стальной кулак Шона. Под раздачу попадают не только охотники за «жареными» новостями, но и другие люди, которые чем-то задевают Пенна. В драках он был замечен не раз. На экранах часто он воплощает образы подобных героев — бунтарей и хулиганов.

Брюс Уиллис

Крепкий орешек на съемочной площадке часто сует нос туда, куда актеру не следовало бы. Так во время съемок в фильме Кевина Смита «Двойной КОПец» актер постоянно вмешивался в режиссерскую работу.

Каждую отснятую сцену Уиллис лично отсматривал, показывая, что не доверяет режиссеру. Смита это выводило из себя, но он сдержался. Правда, на премьере он все же не упустил момента уколоть Уиллиса. «Благодарю всех, кто участвовал в создании картины, кроме Брюса, который вел себя как идиот», — отметил режиссер.

Наоми Кэмпбелл

Черная пантера — одна из самых скандальных моделей. Наоми известна своей страстью к дракам. Она избивала ассистенток, горничных и другой обслуживающий персонал.

После каждого инцидента Наоми платит приличные суммы пострадавшим и отправляется на лечение к психотерапевтам. Но со временем принимается за старое.

Под раздачу как-то даже попал врач, лечивший ее от алкогольной зависимости. Медик успела отскочить от разъяренной Наоми в начале драки, поэтому отделалась лишь царапинами. Модель арестовали, а после отправили на курсы по управлению гневом. Но они не особо помогли.

Наоми Кэмпбелл устраивала драки в аэропортах и других людных местах. Лезла с кулаками даже на полицейских. Еще много лет назад модельное агентство Elite отказалось работать с ней, заявив, что не подпишет контракт со скандалисткой, даже если она останется последней моделью на Земле.

Кейт Мосс

Не отстает от коллеги и другая модель — Кейт Мосс. Однажды она украла идею известного фотографа и воспользовалась ею для продвижения собственного бренда ювелирных украшений.

Global Look press

На пике карьеры Кейт Мосс осталась без работы из-за того, что ее засняли за употреблением запрещенных веществ. Издание Daily Mirror дважды рассказывало о пагубной привычке красавицы. После первой публикации, где говорилось, что Кейт попала в больницу из-за передозировки, модель подала в суд и выиграла дело. Но, когда в том же таблоиде появилось фото, где Мосс явно застукана за непотребным делом, сказать в свое оправдание ей было нечего. И она потеряла множество крупных контрактов.

Рианна

Самая богатая в мире певица терпеть не может журналистов. Она понимает, что общение с прессой — это часть ее работы. Но каждый раз будто делает огромное одолжение, не пытаясь даже скрывать этого.

Однако ее настроение меняется, когда ее приглашают в крутое шоу на ТВ. Здесь, общаясь с ведущими, она не строит грустные физиономии.

Однажды, отвечая на вопросы, рядового, по ее мнению, корреспондента, она прямо заявила, что ей неинтересно, и все последующие ее реплики были пронизаны сарказмом.

Мэрайя Кэри

Певица без лишней скромности считает себя лучшей в мире вокалисткой. И она не упускает случая, чтобы нелицеприятно высказаться о коллегах.

Особую нелюбовь Мэрайи заслужила почему-то Дженнифер Лопес.

«Я ее вообще не знаю», — пренебрежительно говорит она.

Доставалось от Кэри Ариане Гранде, Кристине Агилере и даже Мадонне.

Также певица позволяет себе откровенно халтурить на концертах. Несколько лет назад ее пригласили стать хедлайнером новогоднего шоу. Мэрайя Кери не попадала в фонограмму, невовремя открывая рот. Потом все происходящее ей откровенно надоело и она даже перестала стараться. В итоге она просто ходила по сцене. Зрители были в шоке.

Гвинет Пэлтроу

Звезда «Влюбленного Шекспира» не терпит рядом с собой на съемочных площадках других красивых женщин.

Global Look press

Например, во время съемок в «Железном человеке» Пэлтроу настояла, чтобы ее рабочий график составили так, чтобы она не пересекалась со Скарлетт Йоханссон.

Гвинет также непрочь посплетничать о коллегах. Однажды она заявила таблоиду, что Риз Уизерспун актриса так себе и снимается в дурацких фильмах только ради денег.

Кристиан Бейл

Кристиан — знатный матершинник. Вывести из себя его может любая мелочь, и тогда окружающим не поздоровится.

В любых спорах актер с легкостью выражается как портовый грузчик, делает это во всеуслышание и легко переходит на личности. Однажды ему под руку попал оператор на съемках четвертой части «Терминатора». Актеру показалось, что тот перевел удачный кадр, и оператору немало досталось.