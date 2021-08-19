Мужчины, которые использовали известных женщин

В российском обществе привыкли, что женщины делают карьеру за счет связей и материальных возможностей мужчин, но иногда случается и наоборот. Предлагаем узнать, кому из мужей удалось стать узнаваемым и построить карьеру не без помощи жен-знаменитостей.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Мурат Налчаджиоглу

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До встречи с Ани Лорак Мурат работал менеджером турецкого отеля. Он окружил украинскую артистку таким вниманием, что она не устояла. Влюбленные сыграли свадьбу, а Мурат переехал в Украину. Без знания украинского языка, связей и без привычного круга общения ему было нелегко.

Певица видела терзания мужа и решила ему помочь. Звезда не стала устраивать его на работу, она взяла кредит и купила ресторан для своего возлюбленного. В течение нескольких лет Мурат влился в столичную киевскую тусовку, стал узнаваемым и начал пользоваться успехом у девушек.

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Последний факт развел эту пару. Когда Мурат, зная о положении Каролины, изменил ей публично, она прощать не стала и развелась с супругом.

Курбан Омаров

Когда поклонники узнали о романе Ксении Бородиной с Курбаном, всех интересовало, чем занимается мужчина. Звезда долго время позиционировала его как успешного бизнесмена.

Первые сомнения в правдивости этих слов у поклонников закрались, когда Курбан стал активно включаться в попытки Ксении заработать в других сферах. Они пробовали открывать салоны красоты, занимались перепродажей одежды из Китая.

Позже Омаров решил стать блогером. Ксения отказалась устраивать из личной жизни реалити. Курбан не оставил попыток стать узнаваемым. С помощью гивов и публичности жены ему удалось стать блогером-миллионником.

Омаров продолжает заниматься этим направлением дальше, а Ксения, недавно подавшая на развод, честно призналась, что у мужчин, которые сутками сидят в Инстаграме, нет и не может быть серьезного бизнеса.

Зураб Церетели

Имя этого мужчины сейчас знают даже те, кто далек от искусства. Он мог бы остаться никому не известным, если бы не воля случая, которая еще в студенчестве свела его с будущей женой – Инессой Андроникашвили.

У девушки были связи в мире искусства и невероятные организаторские способности. Именно она познакомила Зураба с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Инесса как никто другой верила в талант мужа и всячески его подбадривала. Зураб ценил такое отношение и после смерти любимой всегда ее вспоминал и искренне благодарил.

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Евгений Гор

Евгений стал известен благодаря Надежде Бабкиной. Именно она заметила его на одном из конкурсов. Позже благодаря Бабкиной он попал в столицу и стал заниматься различными творческими проектами. По масштабу славы он Надежду так и не превзошел, но оказался трудолюбивым. На квартиру в столице мужчина заработал сам.