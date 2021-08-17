Монеточка получила иск от Костюшкина

Ранее сообщалось, что заседание по иску Стаса Костюшкина к Монеточке перенесено на 2 сентября. Это связано с тем, что представители Гырдымовой не явились на суд в Екатеринбурге. Юристы Костюшкина, Роман Лалаян и Александр Гудков, из Москвы в Екатеринбург приехали и просили провести заседание без ответчицы, но судья запрос отклонила. Костюшкин считает, что Монеточка переделала его песню "Женщина, я не танцую" в свою композицию "Мама, я не зигую". Он требует взыскать с певицы 900 тыс. руб.