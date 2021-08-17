Монеточка получила иск от Костюшкина

Представители певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) получили уведомление об иске о плагиате от бывшего вокалиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на директора певицы Максима Гну.
"Планируется еще встреча, будем знакомиться с решением, документами. Других комментариев пока нет", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что заседание по иску Стаса Костюшкина к Монеточке перенесено на 2 сентября. Это связано с тем, что представители Гырдымовой не явились на суд в Екатеринбурге. Юристы Костюшкина, Роман Лалаян и Александр Гудков, из Москвы в Екатеринбург приехали и просили провести заседание без ответчицы, но судья запрос отклонила. Костюшкин считает, что Монеточка переделала его песню "Женщина, я не танцую" в свою композицию "Мама, я не зигую". Он требует взыскать с певицы 900 тыс. руб.