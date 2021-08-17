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Монеточка получила иск от Костюшкина

Газета.Ru
21 минуту назад

Представители певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) получили уведомление об иске о плагиате от бывшего вокалиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на директора певицы Максима Гну.

Монеточка получила иск от Костюшкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Планируется еще встреча, будем знакомиться с решением, документами. Других комментариев пока нет", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что заседание по иску Стаса Костюшкина к Монеточке перенесено на 2 сентября. Это связано с тем, что представители Гырдымовой не явились на суд в Екатеринбурге. Юристы Костюшкина, Роман Лалаян и Александр Гудков, из Москвы в Екатеринбург приехали и просили провести заседание без ответчицы, но судья запрос отклонила. Костюшкин считает, что Монеточка переделала его песню "Женщина, я не танцую" в свою композицию "Мама, я не зигую". Он требует взыскать с певицы 900 тыс. руб.

Звёзды,Елизавета Гырдымова,Стас Костюшкин,Роман Лалаян,Александр Гудков,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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