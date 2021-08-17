Беретта назвала болезнь МакSим грязным пиаром

Российская исполнительница и экс-участница группы «Стрелки» Юлия Беретта назвала грязным и дешевым пиаром тяжелую болезнь певицы МакSим. Об этом сообщает «Дни.ру».

«Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», — сказала Беретта.

Она подчеркнула, что спад популярности не является оправданием «игр с болезнью», тем более на фоне пандемии коронавируса. Бывшая солистка «Стрелок» заявила, что сначала сопереживала коллеге, но история с ее нахождением в реанимации, по мнению Беретты, слишком затянулась и не имела никаких доказательств.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.