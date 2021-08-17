МакSим показала трогательное письмо от Кудрявцевой

13 августа 2021 года певица МакSим выписалась из больницы после 2-месячной борьбы с осложнениями от коронавирусной инфекции. Во время своего лечения артистка долго находилась в коме. За звезду переживали всей страной: от подписчиков до звездных друзей.

После выписки МакSим стала выходить на связь с поклонниками в личном блоге. В сториз она показывает слова поддержки и милые подарки. Артистка поделилась трогательным письмом от Леры Кудрявцевой. Телеведущая пожелала исполнительнице выздоровления и крепкого здоровья.

Письмо от Леры КудрявцевойInstagram

Чтобы Вы могли радовать нас, своих поклонников, творческими идеями и новыми песнями!

— написала Лера. К письму Кудрявцева приложила нежный букет.