Врач предположил, чем болеет Петросян

Врач-ревматолог Михаил Кицис в беседе с "Экспресс-газетой" сделал предположение о том, какой серьезной болезнью может страдать 75-летний юморист Евгений Петросян.

Недавно подписчики Петросяна в социальных сетях заметили на его ногах клейкую ленту - тейп. Ее используют для фиксации или поддержки суставов и мышц. Как уточнил врач, тейпирование активно применяется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность.

"Евгений Ваганович в своем солидном возрасте продолжает вести очень активную жизнь, много путешествует, дает концерты, на которых по два часа проводит на ногах, и скорее всего, страдает артрозом коленного сустава", - объяснил Кицис.