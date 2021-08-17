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Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна

Газета.Ru
2 часа назад

Врач-ревматолог Михаил Кицис в беседе с "Экспресс-газетой" сделал предположение о том, какой серьезной болезнью может страдать 75-летний юморист Евгений Петросян.

Врач предположил, чем болеет Петросян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Недавно подписчики Петросяна в социальных сетях заметили на его ногах клейкую ленту - тейп. Ее используют для фиксации или поддержки суставов и мышц. Как уточнил врач, тейпирование активно применяется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность.

"Евгений Ваганович в своем солидном возрасте продолжает вести очень активную жизнь, много путешествует, дает концерты, на которых по два часа проводит на ногах, и скорее всего, страдает артрозом коленного сустава", - объяснил Кицис.

В таком случае наложение тейпов оказывает обезболивающий эффект. Кроме того, тейп приподнимает поверхность кожи над очагом воспаления, улучшая кровообращение и стимулируя кровоток. Ранее певица МакSим показала, как похудела во время болезни.

Звёзды,Евгений Петросян,Экспресс-газета,
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