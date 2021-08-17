Брежнева показала свою квартиру в Киеве

Известная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась в своем Insatgram фото нового дизайнерского интерьера своей квартиры в Киеве. В сторис она опубликовала несколько снимков жилья.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На первом фото изображены кухонный стол, стулья на восемь персон и дизайнерские люстры.

@ververa

На втором фото мы видим большие окна с занавесками. Комната кажется светлой и просторной.

— Пять дней, шесть перелетов, три концерта, две съемки — заслуженный выходной,

— написала Вера Брежнева.

@ververa

На третьем снимке певица запечатлена в спортивном костюме, а на полу перед ней лежит инвентарь для фитнес-тренировок.

— Но это не просто тренировка. Это восстанавливающая реабилитационная тренировка после таких нагрузок (спина ночью уже просто не разговаривала со мной),

— дополнила сторис певица.

@ververa