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Цифра дня: Моргенштерн осуществил свою мечту и потратил на это 100 миллионов рублей

Passion.ru
57 минут назад

Ранее рэпер признавался, что очень хочет обзавестись собственным домом. Теперь его желание исполнилось, чего он пожелал всем своим подписчикам. Возможно, не последнюю роль в этом играет помолвка с его возлюбленной, Диларой – влюбленные по очереди сделали друг другу предложения.

Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей
Фото: InstagramInstagram

Алишер Моргенштерн ни в чем себе не отказывает и исполнил очередную свою мечту – приобрел собственную недвижимость.

Обошлась она ему, судя по его посту, в 100 миллионов рублей – на фото Алишер запечатлелся с 20 пачками с купюрами – на каждой из них написано, что она равняется 5 миллионам.

При этом музыкант отмечает, что на свой дом он заработал «без ущерба карме».

«Привет, у меня сегодня исполнилась мечта я купил дом теперь мне есть где жить жду поздравлений всем желаю исполнения мечтаний а я пошёл в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно»,

– подписал Моргенштерн публикацию.

Подписчики поздравили кумира с приобретением и поразмыслили, сколько на такой сделке заработал риэлтор.

Это уже не первая дорогая покупка рэпера – ранее он порадовал себя и свою возлюбленную шикарными автомобилями.

Кроме того, вероятно, что не за горами и свадьба, ведь ранее появились известия о помолвке.

«С ней я чувствую себя расслабленным. Она определенно мне нужна. Она как моя батарейка. Не думаю, что смогу еще кого-то полюбить так же»,

- признается музыкант.

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