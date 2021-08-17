Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

Ранее рэпер признавался, что очень хочет обзавестись собственным домом. Теперь его желание исполнилось, чего он пожелал всем своим подписчикам. Возможно, не последнюю роль в этом играет помолвка с его возлюбленной, Диларой – влюбленные по очереди сделали друг другу предложения.

Фото: Instagram Instagram

Алишер Моргенштерн ни в чем себе не отказывает и исполнил очередную свою мечту – приобрел собственную недвижимость.

Обошлась она ему, судя по его посту, в 100 миллионов рублей – на фото Алишер запечатлелся с 20 пачками с купюрами – на каждой из них написано, что она равняется 5 миллионам.

При этом музыкант отмечает, что на свой дом он заработал «без ущерба карме».

«Привет, у меня сегодня исполнилась мечта я купил дом теперь мне есть где жить жду поздравлений всем желаю исполнения мечтаний а я пошёл в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно»,

– подписал Моргенштерн публикацию.

Подписчики поздравили кумира с приобретением и поразмыслили, сколько на такой сделке заработал риэлтор.

Это уже не первая дорогая покупка рэпера – ранее он порадовал себя и свою возлюбленную шикарными автомобилями.

Кроме того, вероятно, что не за горами и свадьба, ведь ранее появились известия о помолвке.

«С ней я чувствую себя расслабленным. Она определенно мне нужна. Она как моя батарейка. Не думаю, что смогу еще кого-то полюбить так же»,