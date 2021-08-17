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На слуху: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

Стелла Шмель
33 минуты назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лоза признался, что обеднел

Советский музыкант Юрий Лоза признался, что его доходы резко упали на фоне пандемии коронавируса.

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Ветлицкая: «случайная» карьера и замужество на 9 дней

Passion.ru

17 августа 2021 года Наталье Ветлицкой исполнилось 57 лет. Но, глядя на нее — красивую, стройную, цветущую, — в эти цифры верится с трудом. Карьеру будущая звезда поп-сцены начинала с танцев.

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Моргенштерн купила дом за 100 миллионов рублей

Ранее рэпер признавался, что очень хочет обзавестись собственным домом. Теперь его желание исполнилось, чего он пожелал всем своим подписчикам. Возможно, не последнюю роль в этом играет помолвка с его возлюбленной, Диларой – влюбленные по очереди сделали друг другу предложения.

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Врач сделал предположение о серьезной болезни Петросяна

Газета.Ru

Врач-ревматолог Михаил Кицис в беседе с "Экспресс-газетой" сделал предположение о том, какой серьезной болезнью может страдать 75-летний юморист Евгений Петросян.

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«Скотство»: Пригожин прокомментировал обвинения в адрес певицы МакSим

Заявления о том, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) устроила пиар из своей болезни, — «настоящее скотство». Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что сам прошел путь певицы и знает, как ей тяжело пришлось во время болезни.

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