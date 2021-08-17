На слуху: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Советский музыкант Юрий Лоза признался, что его доходы резко упали на фоне пандемии коронавируса.

Passion.ru

17 августа 2021 года Наталье Ветлицкой исполнилось 57 лет. Но, глядя на нее — красивую, стройную, цветущую, — в эти цифры верится с трудом. Карьеру будущая звезда поп-сцены начинала с танцев.

Ранее рэпер признавался, что очень хочет обзавестись собственным домом. Теперь его желание исполнилось, чего он пожелал всем своим подписчикам. Возможно, не последнюю роль в этом играет помолвка с его возлюбленной, Диларой – влюбленные по очереди сделали друг другу предложения.

Газета.Ru

Врач-ревматолог Михаил Кицис в беседе с "Экспресс-газетой" сделал предположение о том, какой серьезной болезнью может страдать 75-летний юморист Евгений Петросян.

Заявления о том, что певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) устроила пиар из своей болезни, — «настоящее скотство». Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.