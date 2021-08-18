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Вдова Баталова вновь попросила помощи

Мира Маркина
1 час назад

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко вновь попросила о помощи в деле об имуществе и вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина впервые вошла в их дом. Об этом она рассказала в эфире программы "Пусть говорят".

Вдова Баталова вновь попросила помощи
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

По словам Леонтенко, Дрожжина была ответственной по быту в Союзе кинематографистов.

«Это все ужасно, потому что нас никто за границу не возил. Нам никто ничего не дарил. Они к нам в дом вошли, потому что эта актриса Наталья Дрожжина была в Союзе кинематографистов ответственной по быту. Что-то приносила, что-то делала. Иначе она бы к нам в дом не вошла. Как же можно нам подписи подставлять»

Вдова Баталова рассказала о том, как складывается судьба ее дочери Марии. По словам Леонтенко, девушка планирует выпустить книгу об отце, а сейчас пишет сценарии и снимает фильмы.

«Отдайте наше. Как можно забрать, что Алеша, я и моя мама всю жизнь собирали. А теперь Маша должна проводить жизнь с сиделкой и с массажистом. Она пишет сценарии. Фильм у нее вышел. Она поэзию знает и по музеям ходит. Наш юрист Татьяна Кириенко — талантливый человек. Она может вести любую передачу. Она верующая. Никогда не обманет никого. Я за нее ручаюсь»

Ранее "Рамблер" сообщал, что Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова.

Звёзды,Алексей Баталов,
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