Вдова Баталова вновь попросила помощи

«Отдайте наше. Как можно забрать, что Алеша, я и моя мама всю жизнь собирали. А теперь Маша должна проводить жизнь с сиделкой и с массажистом. Она пишет сценарии. Фильм у нее вышел. Она поэзию знает и по музеям ходит. Наш юрист Татьяна Кириенко — талантливый человек. Она может вести любую передачу. Она верующая. Никогда не обманет никого. Я за нее ручаюсь»