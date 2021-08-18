Вдова Баталова вновь попросила помощи

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко вновь попросила о помощи в деле об имуществе и вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина впервые вошла в их дом. Об этом она рассказала в эфире программы "Пусть говорят".
По словам Леонтенко, Дрожжина была ответственной по быту в Союзе кинематографистов.
«Это все ужасно, потому что нас никто за границу не возил. Нам никто ничего не дарил. Они к нам в дом вошли, потому что эта актриса Наталья Дрожжина была в Союзе кинематографистов ответственной по быту. Что-то приносила, что-то делала. Иначе она бы к нам в дом не вошла. Как же можно нам подписи подставлять»
Вдова Баталова рассказала о том, как складывается судьба ее дочери Марии. По словам Леонтенко, девушка планирует выпустить книгу об отце, а сейчас пишет сценарии и снимает фильмы.
«Отдайте наше. Как можно забрать, что Алеша, я и моя мама всю жизнь собирали. А теперь Маша должна проводить жизнь с сиделкой и с массажистом. Она пишет сценарии. Фильм у нее вышел. Она поэзию знает и по музеям ходит. Наш юрист Татьяна Кириенко — талантливый человек. Она может вести любую передачу. Она верующая. Никогда не обманет никого. Я за нее ручаюсь»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова.