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Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов

Газета.Ruиещё 2
41 минуту назад

Голливудская звезда Николай Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов в размере 14 миллионов долларов. Дом был арестован еще в 2009 году, но актер не терял надежды его выкупить, сообщает телеканал "360".

Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У особняка, площадью 1,3 тысячи квадратных метров, появился новый владелец летом этого года. Николай Кейдж приобрел дом за 8,5 миллиона долларов в 2006 году. Актер очень любил этот дом. Но его забрали после того, как выяснилось, что он уклонялся от налогов долгое время. Государству он задолжал 14 миллионов долларов.

"Николас все время говорил о том, какие счастливые воспоминания у него остались от особняка в Лас-Вегасе", — рассказала агент по недвижимости Сьюзи Перрин.

С 2009 года дом продавался за шесть миллионов долларов. Николай Кейдж, по словам агента недвижимости, несколько раз приезжал с того времени к особняку, мечтал его вернуть. Из-за финансового скандала он также лишился еще двух домов — в Новом Орлеане и в Калифорнии.

Звёзды,Николас Кейдж,
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