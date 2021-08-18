Поклонники МакSим встревожены худобой певицы

Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, опубликовала первые фотографии, сделанные после выписки из больницы. Она сделала публикации в своем аккаунте в Instagram.
В stories она поделилась букетами цветов, которые прислали ее коллеги и поклонники. На одной из фотографий с букетом в зеркале видна часть ее отражения. Фанаты отметили то, как похудела певица после реанимации, а также заметили синяки. Предположительно, они возникли от подключения к медицинским аппаратам и после установки капельниц.
"Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все, как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать! Всегда твой самый теплый и искренний фан-клуб", — гласит текст записки к цветам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети появилось видео выписки МакSим из больницы.