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Звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева вышла замуж

Peopletalk
1 час назад

Актриса Ирина Горбачева стала новым гостем YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». В интервью звезда сериала «Чики» рассказала не только о своей карьере, но и поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что Горбачева недавно вышла замуж.

Звезда сериала «Чики» Горбачева вышла замуж
Фото: PeopletalkPeopletalk

«Есть ли среди твоих колец обручальное?», — задала вопрос Шихман. «Да, вот, была свадьба», — ответила актриса, показав кольцо. Избранником Ирины стал бывший солист группы «Quest Pistols» Антон Савлепов. Пара не скрывала свой роман и часто радовала подписчиков совместными фотографиями.

Супруг звезды также присутствовал на записи интервью, где рассказал, как сделал возлюбленной предложение: «Я на самом деле все это глупо очень сделал. То есть я по телефону сказал в стиле: «Ну давай, когда вернемся в Киев, можем тогда и пожениться»», — вспоминает Савлепов.

Звёзды,Антон Савлепов,Ирина Горбачева,
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