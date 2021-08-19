Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом

Российская певица Азиза внезапно отказалась выходить замуж за итальянского возлюбленного, пишут в СМИ. Она в отчаянии, что не может родить ребенка.

«Семья без ребенка неполноценная», – говорит артистка. Азиза, как Джулия Робертс в «Сбежавшей невесте», в последний момент отказалась выходить замуж на итальянца Алессандро, пишет «Федеральное Агентство Новостей».

Звезда хотела подарить любимому дочь, но иметь детей она не может. Парочка пыталась найти доноров яйцеклетки среди родных, но все восприняли необычную просьбу в штыки. Азиза отчаялась и отказалась ехать в загс. Алессандро улетел в Италию. Но мужчина уверен, что церемония состоится, просто позже.