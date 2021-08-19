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Бывший муж Пелагеи признал внебрачного ребенка

Стелла Шмель
1 час назад

Спортсмен Иван Телегин в последнее время известен не благодаря своим профессиональным достижениям, а скандалам с разделом имущества на фоне развода с певицей Пелагеей. Теперь к этим неурядицам добавились разборки с бывшей гражданской женой хоккеиста - Евгенией Ноур.

Бывший муж Пелагеи признал внебрачного ребенка
Фото: @pelageya_insta@pelageya_insta

У Телегина и Ноур есть пятилетний сын Марк. Как пишет StarHit, в жизни мальчика спортсмен не принимал серьезного участия, а деньги на содержание присылал по настроению - порядка 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.

Матери ребенка надоела подобная непостоянность и она решила взыскать с Телегина алименты через суд.

Интересно еще и то, что Иван не записан в свидетельстве о рождении как отец, а бывшую жену бросил, когда та была еще беременна.

Суд назначил ДНК-экспертизу для установления отцовства, но Телегин признал ребенка без проведения теста.

Ранее "Рамблер" писал, что Голубкина отреагировала на новость про отцовство Баталова.

Звёзды,Евгения Ноур,Иван Телегин,StarHit,
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