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Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Lenta.ru
1 час назад

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой. Об этом сообщил муж артистки в своем Instagram-аккаунте.

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

36-летняя звезда «Мстителей» родила ребенка от своего супруга американского стенд-ап комика Колина Жоста. Как отметил юморист в своей публикации в соцсети, новорожденного мальчика назвали Космо.

Отмечается, что Йоханссон до последнего момента держала в тайне информацию о своей беременности. Ребенок стал первым у звездной четы. Известно, что актриса уже воспитывает шестилетнюю дочь от брака с журналистом Роменом Дориаком.

В июле этого года сообщалось, что Скарлетт Йоханссон решила судиться с кинокомпанией Disney из-за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предполагал премьерного онлайн-стриминга картины.

В студии ответили, что договоренности с Йоханссон были полностью соблюдены, а релиз «Черной вдовы» на Disney+ с премиальной подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства», помимо 20 миллионов долларов гонорара, которые она уже получила за эту ленту.

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