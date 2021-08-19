Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены актрисы Эмбер Херд по делу о домашнем насилии, сообщает Nation News.

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Это не первая попытка актера оспорить в суде обвинения в домашнем насилии. Он уже подавал в суд на Эмбер Херд в 2018 году, после публикации ее статьи в Washington Post. Звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил бывшую супругу в создании фальшивого образа жертвы. Помимо прочего, актер обвинил в клевете The Sun. В публикациях издания утверждалось, что Депп якобы систематически избивал и унижал Херд.

Тогда суд Великобритании отклонил претензию актера. Но Депп проявил настойчивость, обратившись в суд США. В ходе разбирательства выснилось, что заявления, которые делали таблоид The Sun и Херд, разные. В итоге было принято решение отклонить ходатайство актрисы о прекращении дела.