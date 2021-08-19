6 звезд, карьера которых началась в «Ералаше»

Творческий путь многих российских артистов начался со съемок в «Ералаш». Именно в сюжетах киножурнала зрители впервые увидели Глюкозу, Сергея Лазарева, Владимира Сычева и других знаменитостей. По мере развития карьеры, стили звезд не раз менялись, однако самыми яркими и запоминающимися остались первые сценические образы из «Ералаша» и имиджи на пике популярности. Порой эти образы логично развивали друг друга, а иногда становились полными противоположностями.

Фото: @GLUKOZAMUSIC @GLUKOZAMUSIC

От «деревенской девчонки» до космического 3D-образа — Глюкоза

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Впервые зрители увидели Наташу Ионову в образе деревенской девчонки. Многие помнят сюжет киножурнала, в котором героиня Наташи выманила у городских мальчишек съедобные грибы, выдав их за поганки. Вскоре после съемок начинающая артистка познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, который разработал для нее оригинальный анимационный концепт с уникальной микровселенной. В результате в 2003 году Наталья появилась на телеэкранах в виде 3D-образа с «мультяшным» голосом. Анимационная блондинка в черных очках, с двумя хвостиками и доберманом сразу полюбилась зрителям. Пока поклонники гадали, кто скрывается за нарисованным персонажем, песни Глюкозы занимали первые места в национальных хит-парадах. Вскоре Наталью Ионову представили публике, что позволило ей развиваться как актрисе и телеведущей.

От неудачника в любви до суворовца-мажора — Александр Головин

@s.a.n.e.k13

Саша Головин снялся в 15 сюжетах киножурнала. Чаще всего ему приходилось играть мальчишек, попадающих в любовные коллизии. Светлый голубоглазый парень не раз смешил зрителей, пытаясь найти общий язык с противоположным полом и выход из передряг. С этого началась актерская карьера Александра, позже он снялся в главной роли сериала «Кадетство». Его герой Максим Макаров, неглупый, но наглый сын мэра, быстро влюбил в себя поклонниц проекта. После актер снялся во множестве фильмов, сериалов, а также в киноальманахе Тимура Бекмамбетова «Ёлки».

От горе-тренера до лучшего друга «Физрука» — Владимир Сычев

@vladimirsychev

Володя Сычев появился на экранах в сюжете «Бразильская система». Озорной мальчишка, пытавшийся сделать из друга вратаря экстра-класса, сразу полюбился советским телезрителям. После «Ералаша» актера не раз приглашали на съемки — в его фильмографии более 80 проектов, но настоящую известность Владимиру принесла роль «Психа» в сериале «Физрук». Его вспыльчивый персонаж дружит с главным героем и то помогает ему в осуществлении планов, то создает серьезные неприятности.

«Для меня „Ералаш“ — это начало моей актерской карьеры, первые шаги в профессии, знакомство с выдающимися актерами тех лет, только хорошие воспоминания и эмоции, — делится Владимир Сычев, — В результате вся моя жизнь оказалась так или иначе связана с этим киножурналом. Я бы очень хотел, чтобы дело Бориса Грачевского развивалось, а сюжеты снимались и радовали зрителей. Я очень люблю „Ералаш“, всегда буду поддерживать эту замечательную программу и с удовольствием участвовать в ней как актер».

От помощницы в магазине до звезды в Японии — Юлия Волкова

Юлия Волкова появилась в нескольких сюжетах «Ералаша», когда ей было 12 лет. Наиболее запомнилась зрителям роль, в которой Юле пришлось заменить манекен живым мальчиком. Через два года Юлия стала солисткой эпатажного дуэта «Тату», участие в котором принесло ей не только российскую, но и мировую славу: синглы группы возглавляли хит-парады в США, Австралии, Великобритании и Германии.

Сценический образ искренней и дерзкой школьницы полюбился поклонникам по всему миру. В 2003 году группа заняла третье место на «Евровидении» и произвела фурор в Японии — там она продала 1,8 миллионов экземпляров альбома, побив рекорды The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны.

От предмета обожания одноклассницы до титула «мужчина года» — Сергей Лазарев

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Сергей Лазарев сыграл в сюжете «Врун» в роли предмета обожания одной из одноклассниц. Милый, приятный и скромный парень стразу полюбился зрителям. Этот образ стал началом пути, на котором Сергея ждало участие в поп-группе Smash!!, бронза на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах, множество проектов в качестве ведущего, яркая сольная карьера и главные роли в театрах. Теперь певец является кумиром не одной одноклассницы, а целых миллионов поклонниц — он не раз признавался «мужчиной года» по версии модных изданий и попадал в топ самых красивых мужчин России.

От находчивой школьницы до яркой официантки — Ольга Кузьмина

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