«Я бы не поверила»: на чем ездят российские звезды

Ида Галич похвасталась в Instagram дорогостоящей покупкой: блогер подарила сама себе шикарный Rolls-Royce Phantom Wraith синего цвета. Цена такого автомобиля начинается от 21,5 миллионов рублей и зависит от комплектации. «Рамблер» решил узнать, на чем ездят и другие российские звезды.

1/7 Ида Галич подарила сама себе шикарный Rolls-Royce Phantom Wraith синего цвета. Цена такого автомобиля начинается от 21,5 миллионов рублей. Фото: @galichida Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Клава Кока поделилась с подписчиками новостью – она купила себе Mercedes-Maybach. Цена такого автомобиля - около 8 миллионов рублей. Фото: @klavacoca 3/7 Даня Милохин также остановил свой выбор на Mercedes-Maybach S-класса. Стоимость его покупки оценивается в 10 миллионов рублей. Фото: @danya_milokhin 4/7 Настя Ивлеева приобрела «автомобиль мечты» Lamborghini Aventador в июле прошлого года. Покупка машины обошлась ей в 23 миллиона рублей. Фото: @_agentgirl_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Моргенштерн стал обладателем Porsche 911 Turbo S золотистого цвета весной этого года. Стоимость спорткара стартует от 19 миллионов рублей. Фото: @morgen_shtern 6/7 Яна Рудковская в конце мая 2021 года похвасталась ярко-зеленым Porsche 911 Turbo Cabriolet. Такой автомобиль стоит около 17 миллионов рублей. Фото: @rudkovskayaofficial 7/7 Айза стала счастливой обладательницей Porsche Cayenne голубого цвета в мае 2020 года. В салоне такая машина стоит от 8 миллионов рублей. Фото: @aizalovesam

Клава Кока

Видео дня

В июле этого года певица поделилась с подписчиками радостной новостью – она купила себе Mercedes-Maybach. Цена такого автомобиля - около 8 миллионов рублей. Кстати, певица предложила поклонникам помочь ей выбрать цвет кузова машины.

Даня Милохин

TikTok-звезда и кумир миллионов подростков также остановил свой выбор на Mercedes-Maybach S-класса. Стоимость его покупки оценивается в 10 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев после приобретения автомобиля Милохин отдал его в тюнинг-ателье, чтобы частично обклеить в ярко-розовый цвет.

Настя Ивлеева

В июле 2020-го года блогер сообщила поклонникам, что купила Lamborghini Aventador и призналась, что ее «распирает от гордости». Ведущая с юности мечтала о таком автомобиле. Позже Ивлеева рассказала, что покупка машины ей обошлась в 23 миллиона рублей. Отметим, что в автопарке звезды также есть Mercedes Gelandewagen, Chevrolette Camaro лимонного цвета и внедорожник Lexus LX 570.

Моргенштерн

Весной этого года скандальный рэпер стал обладателем Porsche 911 Turbo S золотистого цвета. Предположительно автомобиль Моргенштерну продал бизнесмен из Краснодара. Стоимость базовой комплектации спорткара стартует от 19 миллионов рублей.

Яна Рудковская

Бессменный амбассадор Porsche Яна Рудковская в конце мая этого года похвасталась новым любимчиком – ярко-зеленым Porsche 911 Turbo Cabriolet. Такой автомобиль стоит около 17 миллионов рублей. Кстати, эта не единственная машина этой люксовой марки в автопарке звездного продюсера. В коллекции Рудковской можно найти такие модели, как Porsche Boxster, Porsche Cayenne Turbo S, Porsche 911 Carrera и Porsche Panamera.

Айза Долматова