«Я бы не поверила»: на чем ездят российские звезды

Ида Галич похвасталась в Instagram дорогостоящей покупкой: блогер подарила сама себе шикарный Rolls-Royce Phantom Wraith синего цвета. Цена такого автомобиля начинается от 21,5 миллионов рублей и зависит от комплектации. «Рамблер» решил узнать, на чем ездят и другие российские звезды.
В июле этого года певица поделилась с подписчиками радостной новостью – она купила себе Mercedes-Maybach. Цена такого автомобиля - около 8 миллионов рублей. Кстати, певица предложила поклонникам помочь ей выбрать цвет кузова машины.
TikTok-звезда и кумир миллионов подростков также остановил свой выбор на Mercedes-Maybach S-класса. Стоимость его покупки оценивается в 10 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев после приобретения автомобиля Милохин отдал его в тюнинг-ателье, чтобы частично обклеить в ярко-розовый цвет.
В июле 2020-го года блогер сообщила поклонникам, что купила Lamborghini Aventador и призналась, что ее «распирает от гордости». Ведущая с юности мечтала о таком автомобиле. Позже Ивлеева рассказала, что покупка машины ей обошлась в 23 миллиона рублей. Отметим, что в автопарке звезды также есть Mercedes Gelandewagen, Chevrolette Camaro лимонного цвета и внедорожник Lexus LX 570.
Весной этого года скандальный рэпер стал обладателем Porsche 911 Turbo S золотистого цвета. Предположительно автомобиль Моргенштерну продал бизнесмен из Краснодара. Стоимость базовой комплектации спорткара стартует от 19 миллионов рублей.
Бессменный амбассадор Porsche Яна Рудковская в конце мая этого года похвасталась новым любимчиком – ярко-зеленым Porsche 911 Turbo Cabriolet. Такой автомобиль стоит около 17 миллионов рублей. Кстати, эта не единственная машина этой люксовой марки в автопарке звездного продюсера. В коллекции Рудковской можно найти такие модели, как Porsche Boxster, Porsche Cayenne Turbo S, Porsche 911 Carrera и Porsche Panamera.
В мае прошлого года телеведущая стала счастливой обладательницей Porsche Cayenne голубого цвета. В салоне такая машина стандартной комплектации стоит от 8 миллионов рублей. Поклонники, кстати, тогда решили, что это подарок от ее поклонника, но звезда заверила, что автомобиль она купила на деньги, которые заработала сама.