Разин назвал причину ухода Пугачевой со сцены

"Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе "Ласковый май", кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили".