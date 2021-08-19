Разин назвал причину ухода Пугачевой со сцены

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, почему Алла Пугачева на самом деле ушла со сцены. Об этом он заявил в своем Instagram.
По словам Разина, певицу сгубило курение:
"Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе "Ласковый май", кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили".
Он призвал начинающих артистов не курить.
"Свои песни я всегда пел чистым голосом, так как никогда не курил. А Юра Шатунов и Алла Борисовна Пугачева поют прокуренными голосами", - написал продюсер.
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