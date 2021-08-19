"Миллион-полтора": Дава раскрыл свой заработок

Блогер и ведущий шоу "Дом-2" Давид Манукян рассказал, сколько зарабатывает на рекламе. Он дал интервью для YouTube-шоу "Есть вопросики".
По словам Манукяна, за один рекламный пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.
"Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора", — сказал ведущий.
Недавно он снялся в рекламе крупного банка и получил почти два миллиона рублей.
Кроме того, Давил Манукян поделился, что перестал тратить на себя. Заработанные деньги он вкладывает в бизнес.
"У меня есть очень много домов в Москве. Мы сейчас будем застраивать один коттеджный поселок. У меня очень серьезный бизнес, но я не афиширую это".
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