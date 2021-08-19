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"Миллион-полтора": Дава раскрыл свой заработок

Мира Маркина
1 час назад

Блогер и ведущий шоу "Дом-2" Давид Манукян рассказал, сколько зарабатывает на рекламе. Он дал интервью для YouTube-шоу "Есть вопросики".

"Миллион-полтора": Дава раскрыл свой заработок
Фото: @dava_m@dava_m

По словам Манукяна, за один рекламный пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.

"Смотря какая реклама. Есть там миллион-полтора", — сказал ведущий.

Недавно он снялся в рекламе крупного банка и получил почти два миллиона рублей.

Кроме того, Давил Манукян поделился, что перестал тратить на себя. Заработанные деньги он вкладывает в бизнес.

"У меня есть очень много домов в Москве. Мы сейчас будем застраивать один коттеджный поселок. У меня очень серьезный бизнес, но я не афиширую это".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Разин назвал причину ухода Пугачевой со сцены.

Звёзды,Давид Манукян,
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