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Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад

Жена актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила, что ждет второго ребенка.

Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram. "Та дааааа !!", - гласит подпись к фотографии, которую Хантингтон-Уайтли сопроводила хештегом #round2 и тремя эмодзи с малышами.

Первенец пары Джек родился в 2017 году. Фотографии сына в профиле Хантингтон-Уайтли большая редкость, обычно она не выкладывает снимки с его лицом. А Джейсон Стейтем и вовсе не имеет аккаунта в Instagram.

Звёзды,Рози Хантингтон-уайтли,
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