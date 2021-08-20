Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

"Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram. "Та дааааа !!", - гласит подпись к фотографии, которую Хантингтон-Уайтли сопроводила хештегом #round2 и тремя эмодзи с малышами.

Первенец пары Джек родился в 2017 году. Фотографии сына в профиле Хантингтон-Уайтли большая редкость, обычно она не выкладывает снимки с его лицом. А Джейсон Стейтем и вовсе не имеет аккаунта в Instagram.