В Сети обсуждают возможную беременность жены Джигана

Оксана Самойлова и Джиган – многодетные родители. Они воспитывают четверых детей: трех дочек и долгожданного наследника Давида. Недавно в своем Инстаграме блогерша намекнула, что их семью в скором времени ждет еще одно пополнение.

Оксана с супругом и детьми не отказывают себе в отпуске. На днях они вернулись из 2-недельной поездки в Грецию. Семья отдыхала в шикарной гостинице Elounda Peninsula All Suite Hotel, стоимость номеров в которой начинается с 90 тысяч рублей за сутки. Родители и дети купались, грелись на солнышке, ездили на экскурсии и наслаждались отдыхом.

Правда, из этого отпуска Оксана выложила всего 2 фотографии, причем последнюю – буквально перед отъездом. Она посетовала, что уже устала отдыхать, и очень рада возвращению в Москву, в родной дом.

Но вопрос, который Самойлова задала подписчикам привел многих в ступор.

«И вопрос дня))), - пишет Оксана, - Сколько детей на фото?)».

Естественно, все поняли, что это вопрос с подвохом. Поклонники сошлись во мнении, что пятеро, но вот кто пятый – они не поняли. Некоторые решили, что Оксана тоже причисляет себя к ребенку, ведь она является дочерью своей мамы. А другие уверены, что пятый малыш на данный момент сидит в животике.

«Оксана ну вы умеете интриговать!!!! Неужели 5 уже в животике?», «Вопрос с подвохом?», «Мне кажется, что уже есть пятый в животе», «Наверное, пятеро! Скоро похоже нас ждёт новость», «Судя по лицам девочек, они знают ответ на вопрос», «Оксана у вас дети получаются красивые, давайте ещё», «Это намёк на 5го ребёнка?», - пишут озадаченные пользователи.