Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

Жена актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила, что ждет второго ребенка.
"Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram. В подборке она как обычно делится модными образами, на последнем из которых позирует уже с животом.
"Та дааааа !!", - подписала девушка фото и добавила хештег #round2 и тремя эмодзи с малышами.
Первенец пары Джек родился в 2017 году. Фотографии сына в профиле Хантингтон-Уайтли большая редкость, у Джейсона Стейтема и вовсе нет Инстаграма.
Ранее "Рамблер" сообщал о вакцинации беременных.