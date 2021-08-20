Пэрис Хилтон рассказала своей будущей свадьбе

Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы. Об этом она рассказала на шоу Джимми Фэллона.

Фото: @parishilton @parishilton

40-летняя знаменитость призналась, что сейчас занимается планированием мероприятия. По ее словам, торжество продлится три дня. За это время невеста сменит несколько нарядов.

"У меня будет штук десять платьев", — говорит Хилтон.

Мужем певицы станет предприниматель Картер Реум. Правда, он менять наряды в ходе свадьбы отказался.

"Он не такой требовательный, как я", — комментирует Пэрис.

Хилтон не только снималась в реалити-шоу, она также была ди-джеем. Однако на собственной свадьбе теледива за пульт не встанет.

"Я абсолютно точно приглашу ди-джея. Еще мы наймем группу, которая будет выступать на нашем празднике", — делится звезда.