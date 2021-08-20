Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» уровне юмора

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4», установленной на Болотной набережной в Москве. В ролике, опубликованном в Instagram, журналистка упрекнула артиста в «быдлячем» уровне юмора.
Журналистка заявила, что в последние годы Галкин пытается уйти от образа «шоумена с федерального канала, который шутит про тещу».
«Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто», — сказала она. Собчак призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.
При этом телеведущая отметила, что не понимает, почему Галкин сравнил инсталляцию с отходами жизнедеятельности человека.
«Зачем же здесь ты на таком уровне ведешь дискуссию о современном искусстве? <...> Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше», — заключила Собчак.