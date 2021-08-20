Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» уровне юмора

«Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто», — сказала она. Собчак призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.