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Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» уровне юмора

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4», установленной на Болотной набережной в Москве. В ролике, опубликованном в Instagram, журналистка упрекнула артиста в «быдлячем» уровне юмора.

Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» уровне юмора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка заявила, что в последние годы Галкин пытается уйти от образа «шоумена с федерального канала, который шутит про тещу».

«Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто», — сказала она. Собчак призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.

При этом телеведущая отметила, что не понимает, почему Галкин сравнил инсталляцию с отходами жизнедеятельности человека.

«Зачем же здесь ты на таком уровне ведешь дискуссию о современном искусстве? <...> Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше», — заключила Собчак.

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