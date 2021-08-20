Левкин рассказал, как поборол четвертую стадию рака

Некоторое время назад бывшему солисту группы "На-На" Владимиру Левкину поставили диагноз: рак лимфатической системы четвертой степени. Несмотря ни на что, артисту удалось победить болезнь, причем дважды. О том, через что Левкину пришлось пройти, он рассказал в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По подсчетам академика Савченко, который буквально вытащил певца с того света, изменения в организме начались примерно за семь лет до момента обращения к специалистам: повышенная температура тела, постоянный озноб и даже выпадение волос. Однако из-за постоянных концертов и репетиций у артиста не находилось времени, чтобы заниматься своим здоровьем. Поэтому только спустя время у него на УЗИ обнаружили лимфоузлы размером с пятирублевую монету, и тогда исполнителя срочно отправили в Институт крови.

Видео дня

Владимир вспомнил, как его однажды навестил продюсер Бари Алибасов вместе с коллегами:

"Каримыч пришел однажды с ребятами в больницу. Они все, как всегда, одетые, красивые. Их все узнали, сразу везде пропустили А у меня был шестой или седьмой курс химиотерапии, то есть я вообще без волос. Он пришел и принес фотоаппарат с единственным желанием сфотографировать меня с пацанами. Я четыре раза попросил его этого не делать. Бари Каримович сфотографировался со всем медперсоналом, который был в отделении, и, конечно, написал статью".

Однако настоящую помощь и поддержку ему оказал совсем другой человек, имя которого он сохранил в секрете. Его также поддержали члены семьи, и именно тогда он возобновил общение со своей первой женой Мариной.

Спустя много лет артист вновь заболел, ему снова сделали биопсию и положили в больницу. А еще через некоторое время выяснилось, что у его старшей дочери Вики тоже обнаружили злокачественную опухоль головного мозга:

"Она просто упала в обморок. Просто дома упала в обморок. И слава Богу, что Марина, первая жена, была дома, и она сразу вызвала скорую. Сразу поехали, сделали КТ, и нашли мы доктора для Вики. У нее вырезали опухоль, и сейчас, слава Богу, с ней все нормально".