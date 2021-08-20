Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» чувстве юмора

«Зачем же здесь ты на таком уровне ведешь дискуссию о современном искусстве? <...> Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше».