Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» чувстве юмора

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4», установленной на Болотной набережной в Москве. Ролик журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Ты как раз ясно показываешь, что ты готов тянуть свою аудиторию к каким-то важным темам. Ты поднимаешь серьезные темы в своем Instagram. (...) Все это очень круто»,
— сказала Собчак и призналась, что ей приятно наблюдать за эволюцией артиста.
Она также отметила, что не понимает, почему Галкин сравнил инсталляцию с отходами жизнедеятельности человека:
«Зачем же здесь ты на таком уровне ведешь дискуссию о современном искусстве? <...> Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше».
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