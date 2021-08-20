На слуху: дочь Бодрова впервые снялась в главной роли

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4», установленной на Болотной набережной в Москве. Ролик журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Жена актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила, что ждет второго ребенка. "Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram. В подборке она как обычно делится модными образами, на последнем из которых позирует уже с животом.
Некоторое время назад бывшему солисту группы "На-На" Владимиру Левкину поставили диагноз: рак лимфатической системы четвертой степени. Несмотря ни на что, артисту удалось победить болезнь, причем дважды. О том, через что Левкину пришлось пройти, он рассказал в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Дочь Сергея Бодрова Ольга старается не привлекать внимание к своей знаменитой фамилии и пробивается сама на актерском поприще. Сейчас девушке 23 года и, кажется, настал ее звездный час.