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На слуху: дочь Бодрова впервые снялась в главной роли

Мария Иглина
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: дочь Бодрова впервые снялась в главной роли
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Собчак упрекнула Галкина в «быдлячем» чувстве юмора

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение к юмористу Максиму Галкину после его критики скульптуры швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина 4», установленной на Болотной набережной в Москве. Ролик журналистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Супруга Джейсона Стейтема ждет второго ребенка

@rosiehw

Жена актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли объявила, что ждет второго ребенка. "Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок в положении в своем Instagram. В подборке она как обычно делится модными образами, на последнем из которых позирует уже с животом.

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Левкин рассказал, как поборол четвертую стадию рака

Некоторое время назад бывшему солисту группы "На-На" Владимиру Левкину поставили диагноз: рак лимфатической системы четвертой степени. Несмотря ни на что, артисту удалось победить болезнь, причем дважды. О том, через что Левкину пришлось пройти, он рассказал в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

кадр из фильма

Дочь Сергея Бодрова Ольга старается не привлекать внимание к своей знаменитой фамилии и пробивается сама на актерском поприще. Сейчас девушке 23 года и, кажется, настал ее звездный час.

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Звёзды,Урс Фишер,Владимир Левкин,Сергей Бодров,Рози Хантингтон-уайтли,Максим Галкин,Ксения Собчак,РИА Новости,
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