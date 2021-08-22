Авербух рассказал, почему Лиза и его сын до сих пор в роддоме

Лиза Арзамасова подарила любимому супругу второго наследника еще 14 августа. Молодая мама вместе с сыном до сих пор остаются в больнице. Илья Авербух объяснил, почему это происходит.

Лиза, по ее же рассказам, родила своего сынанеделю назад без проблем. Обычно рожениц из больницы выписывают на третий день, предварительно проставив малышу обязательные прививки и понаблюдав за его состоянием. Арзамасова до сих пор находится в роддоме, что крайне обеспокоило поклонников. Авербух успокоил пользователей, сообщив, что и с мамой, и с малышом, все в порядке.

Дело в том, что Илье Илье пришлось улететь по работе в Нижний Новгород сразу после рождения сына. Звезда фигурного катания подготавливает концерт к 800-летию города, и это очень важный момент. Пока он не может вырваться обратно в Москву, и пара решила, что молодой маме лучше в этом случае остаться под наблюдением врачей.

Илья уверяет, что в скором времени он вернется в столицу, и тогда уже сам лично заберет любимую супругу и новорожденного сына, устроив им теплый семейный праздник.

«Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода»,

- делится хореограф с изданием «Стархит».