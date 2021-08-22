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Илья Авербух рассказал, почему Лиза и его сын до сих пор находятся в роддоме

Клео.Руиещё 5
37 минут назад

Лиза Арзамасова подарила любимому супругу второго наследника еще 14 августа. Молодая мама вместе с сыном до сих пор остаются в больнице. Илья Авербух объяснил, почему это происходит.

Авербух рассказал, почему Лиза и его сын до сих пор в роддоме
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Лиза, по ее же рассказам, родила своего сынанеделю назад без проблем. Обычно рожениц из больницы выписывают на третий день, предварительно проставив малышу обязательные прививки и понаблюдав за его состоянием. Арзамасова до сих пор находится в роддоме, что крайне обеспокоило поклонников. Авербух успокоил пользователей, сообщив, что и с мамой, и с малышом, все в порядке.

Дело в том, что Илье Илье пришлось улететь по работе в Нижний Новгород сразу после рождения сына. Звезда фигурного катания подготавливает концерт к 800-летию города, и это очень важный момент. Пока он не может вырваться обратно в Москву, и пара решила, что молодой маме лучше в этом случае остаться под наблюдением врачей.

Илья уверяет, что в скором времени он вернется в столицу, и тогда уже сам лично заберет любимую супругу и новорожденного сына, устроив им теплый семейный праздник.

«Заберу Лизу из роддома, как только вернусь из Нижнего Новгорода»,

- делится хореограф с изданием «Стархит».

Напомним, что у 47-летнего Ильи Авербуха этот сын уже второй, а вот 26-летняя Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Пара уверяет, что сын родился настоящим богатырем: 52 см ростом и 3800 кг весом. Родители еще не придумали ему имя, они будут наблюдать за характером и поведением, и только после этого точно определятся.

Звёзды,Илья Авербух,StarHit,
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