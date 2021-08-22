Пережившая нервный срыв Макеева: «Муж делает мне уколы»

Анастасия Макеева рассказала, как восстанавливается после пережитого нервного срыва и кровоизлияния в голосовой связке.

Актриса Анастасия Макеева в личном блоге поделилась, что попала в больницу. В клинике звезде поставили неутешительный диагноз «нервный срыв» и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Теперь артистке назначено длительное лечение. Сейчас Макеева уже может издавать звуки, но когда голос восстановиться полностью — неизвестно.