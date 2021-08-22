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Пережившая нервный срыв Макеева: «Муж делает мне уколы»

WMJ.ruиещё 1
4 часа назад

Анастасия Макеева рассказала, как восстанавливается после пережитого нервного срыва и кровоизлияния в голосовой связке.

Пережившая нервный срыв Макеева: «Муж делает мне уколы»
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Актриса Анастасия Макеева в личном блоге поделилась, что попала в больницу. В клинике звезде поставили неутешительный диагноз «нервный срыв» и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Теперь артистке назначено длительное лечение. Сейчас Макеева уже может издавать звуки, но когда голос восстановиться полностью — неизвестно.

Муж делает мне уколы, я делаю ингаляции гормональными, очень сильными препаратами и мы нашли в Любляне фониатра,

— рассказала она.

После произошедшего Макеева с супругом отправилась на его родину и планирует путешествовать по Европе.

Звёзды,Анастасия Макеева,
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