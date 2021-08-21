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Джоли завела Instagram для поддержки афганцев

Мария Каткова
35 минут назад

Голливудская звезда Анджелина Джоли завела аккаунт в социальной сети Instagram для поддержки жителей Афганистана. В нем она планирует публиковать истории людей и рассказы тех, кто борется за права человека.

Джоли завела Instagram для поддержки афганцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джоли рассказала, что была на границе с Афганистаном 20 лет назад, за две недели до терактов 11 сентября. Там она видела беженцев, которые хотели пересечь границу.

"Прискорбно наблюдать, как афганцы снова убегают из-за страха и неопределенности, охвативших их страну. Я не могу понять, как можно было потратить столько времени и денег ради пролитой крови и потерянных жизней"

В качестве первой публикации она разместила письмо девочки из Афганистана, которое та прислала актрисе. В нем девочка рассказывает о страхе, который охватил страну. Она отметила, что раньше жители страны обладали правами, а теперь ее будущее неопределенно. В письме девочка говорит о том, что боится за всех женщин Афганистана.

"Возможно, мы вернемся на 20 лет назад, и у нас снова не будет прав. Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме"

@angelinajolie
Звёзды,Анджелина Джоли,
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